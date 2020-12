Google Stadia: nuova interfaccia utente in arrivo?

Google Stadia potrebbe presto ricevere un grosso aggiornamento per quanto riguarda l'interfaccia utente, in base a quanto riferito da alcune fonti, con una riorganizzazione delle funzioni in grado di aggiungere opzioni e funzionalità.

Questo è quanto viene riferito da 9to5google, sito specializzato in questioni riguardanti il gigante di Mountain Veiw, il quale ha pubblicato anche il video riportato qui sotto relativo alla presunta nuova interfaccia utente di Google Stadia.

Secondo quanto riportato, l'interfaccia dovrebbe incentrarsi su una schermata Home che mostra l'ultimo gioco giocato con accanto alcune caselle che rimandano a collegamenti vari tra altre sezioni come News e Ultime Uscite, e queste caselle rappresenterebbero una delle novità introdotte.

Previste anche altre modifiche, in particolare alle pagine relative ai vari giochi nella Libreria dell'utente, con nuovi collegamenti rapidi allo store o alle impostazioni per gestire account e contenuti. Tuttavia, non c'è ancora ufficialità per quanto riguarda questo aggiornamento, sebbene sembri decisamente realistico.

Considerando il funzionamento di Google Stadia, un update del genere avverrà ovviamente in remoto attraverso i server di Google, dunque comparirà praticamente a sorpresa per gli utenti. Di recente, su Stadia sono stati presentati Outcasters e Submerged: Hidden Depths, due esclusive per la piattaforma.