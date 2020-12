Wattam: una data di uscita anche su Steam per il gioco dell'autore di Katamari

Wattam, il gioco di Keita Takahashi, ha infine una data di uscita anche su Steam per quanto riguarda la versione PC, dove sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2020.

Rimasto finora esclusiva di Epic Games Store, Wattam potrà dunque essere acquistato in versione PC anche su Steam tra qualche giorno, al prezzo di 19,99 euro. Il rapporto di esclusiva con Epic è evidentemente durato un anno, visto che l'uscita originaria risale al 17 dicembre 2019 su PS4 e su PC attraverso Epic Games Store.

Wattam, ideato dal creatore del celebre Katamari Damacy, è uno strano gioco che celebra l'amicizia come forza motrice e creativa del mondo: "Il Sindaco è solo in un mondo tetro senza ricordi, troppo triste per capire che i suoi amici sono ancora nei paraggi. Una rimpatriata a sorpresa gli ricorda quanto è bello un gesto semplice come prendere un amico per mano e correre insieme all'avventura", questo si legge nella descrizione del gioco, tanto per dare un'idea della stranezza di fondo.

"Unisciti al Sindaco nel ricongiungersi a vecchi e nuovi amici e nello scoprire l'allegria dimenticata del loro mondo. Manovra una galleria di personaggi da solo o con un amico, trasformati in frutta & pupù, scala nuove vette, ridi, piangi, cadi e rialzati in barba alle differenze linguistiche e personali allo scopo di riunire tutti. Impara di nuovo a divertirti!"

Per vederlo in azione, vi rimandiamo al trailer con la data di uscita che è stato pubblicato all'epoca del lancio iniziale.