Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in uscita nella seconda metà del 2021

L'uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avverrà nel corso della seconda metà del 2021, stando alle parole pronunciate in un'intervista dal CEO di Paradox Interactive, Ebba Ljungerud.

Rinviato al prossimo anno, Vampire: The Masquerada - Bloodlines 2 ha dovuto affrontare nelle ultime settimane una serie di inconvenienti non da poco: scrittore, creative director e senior narrative designer hanno abbandonato il progetto.

Molto probabilmente proprio queste defezioni hanno determinato un allungamento delle tempistiche di sviluppo ed è per questo che, secondo Ljungerud, difficilmente il gioco arriverà nei negozi entro la prima metà del 2021.

"Non penso che Vampire: The Masquerade - Bloolines 2 verrà pubblicato entro la prima metà del prossimo anno, ma staremo a vedere", ha detto il CEO di Paradox Interactive, spiegando poi che l'azienda vuole capire bene quali saranno i tempi del lancio prima di fare degli annunci in proposito.

Il dilatamento dello sviluppo, tuttavia, sembra anche legato alla decisione di portare il gioco su PS5 e Xbox Series X: la pandemia globale, ha detto Ljungerud, ha fatto in modo che Sony e Microsoft potessero disporre di meno kit da distribuire ai team.