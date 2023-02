Xbox Series S: Modern Vintage Gamer ci ha fatto girare Windows 98

Modern Vintage Gamer è riuscito a far girare Windows 98 su Xbox Series S, riuscendo a giocare anche ad alcuni titoli classici, come mostrato in un video pubblicato su YouTube.

Far girare Windows 98 sulle nuove console di Microsoft sembra che vada di moda, visto che un altro giocatore lo ha fatto su Xbox Series X. Insomma, non sei nessuno se non fai girare un sistema operativo degli anni '90 sulla tua nuova console.

Modern Vintage Gamer ha di fatto trasformato la console di Microsoft in una macchina per il retrogaming, facendoci girare Half-Life e Unreal, con tanto di benchmark che mostrano dei risultati strabilianti. Del resto Xbox Series S è molto più potente dei computer che facevano girare originariamente il sistema operativo di Microsoft e i due giochi citati. Comunque sia, per rendere il tutto ancora più "vintage", il nostro ha usato un vecchio monitor CRT, che sicuramente farà scendere una lacrimuccia a più di qualcuno.

Xbox Series S è stata sin da subito una console molto amata dagli appassionati di retrogaming, perché più economica di PS5 e Xbox Series X, ma abbastanza potente e versatile da far girare praticamente i titoli di quasi tutte le macchine del passato senza troppi problemi.