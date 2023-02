Atomic Heart su Xbox è il titolo single player più giocato dopo Hogwarts Legacy

Atomic Heart è il titolo single player più giocato su Xbox dopo Hogwarts Legacy: un risultato straordinario per lo sparatutto post-sovietico sviluppato da Mundfish, che sta ricevendo feedback estremamente positivi da parte degli utenti più che dalla critica.

Alcuni report dicono che Atomic Heart ha battuto Hogwarts Legacy come miglior lancio del 2023 su Xbox, ma in attesa dei dati ufficiali è possibile riscontrare senz'altro la grande popolarità del gioco sulla piattaforma Microsoft, come fa notare l'esperto di metriche e numeri Benji-Sales.

Considerando infatti il catalogo di Xbox Game Pass, di cui Atomic Heart fa parte dal day one, il titolo risulta attualmente secondo nella classifica dei giochi più popolari su cloud, nonché terzo sia nella classifica dei giochi console che in quella dei giochi PC.

Nei giorni scorsi abbiamo provato Atomic Heart su PC, restando sorpresi dal suo grado di ottimizzazione e dalla capacità di girare ad alti frame rate anche utilizzando i present grafici più avanzati, pur al netto della colpevole assenza del ray tracing al lancio.

Come saprete, il gioco ci mette al comando di un ufficiale invitato ad assistere al lancio di una nuova rete neurale presso la Struttura 3826, sullo sfondo di un 1955 alternativo, ma qualcosa va storto e tutti gli androidi cominciano ad attaccare gli esseri umani, dando vita a una battaglia furiosa per il controllo del presidio.