Valorant, la skinline Oni si rinnova con l'Episodio 6: Atto 2 dal 7 marzo 2023

Valorant vedrà l'arrivo di una serie di novità per la skinline Oni, che si rinnoverà in concomitanza con il lancio dell'Episodio 6: Atto 2, disponibile a partire dal 7 marzo 2023. Come richiesto dalla community, verranno introdotte nuove skin Oni per Vandal, Ares, Bulldog, Frenzy e una nuova Katana, la Onimaru Kunitsuna.

Dopo le novità dell'Episodio 6: Atto 1 di Valorant, gli sviluppatori potenzieranno dunque le skin della linea Oni, che hanno fatto il proprio debutto nel 2020 e si ispirano ai samurai giapponesi, in particolare per quanto concerne le maschere che uniscono rendering 3D e stile anime 2D per un risultato davvero peculiare.

Acquistabile al prezzo di 7100 VIP, il bundle includerà:



Onimaru Kunitsuna (Oni Katana melee)

Oni Vandal

Oni Bulldog

Oni Ares

Oni Frenzy

Oni Card

Oni Spray

Oni Gun Buddy

E i livelli:



Armi Oni

Livello 1 - Modello arma personalizzato

Livello 2 - Audio di fuoco e Mazzle Flash personalizzati

Livello 3 - VFX e audio personalizzati su equipaggiamento, ricarica e inattività

Livello 4 - Finisher e Banner di uccisione

Variante 1 - Oro/Nero

Variante 2 - Rosa/Menta

Variante 3 - Blu/Bianco

Livello 1 - Modello personalizzato

Livello 2 - animazione personalizzata/VFX/audio, ispezione, equipaggiamento e movimento (questa è una Katana completamente nuova e non condivide alcun elemento con la Katana RGX)

Variante 1 - Oro/Nero

Variante 2 - Rosa/Menta

Variante 3 - Blu/Bianco

"Oni è stata molto apprezzata dai giocatori per molto tempo. Dico davvero quando diciamo che prestiamo sempre attenzione ai commenti dei giocatori, perché l'unico motivo per cui stiamo creando altri aspetti Oni è che i giocatori li amano moltissimo", ha dichiarato il lead cosmetics producer Preeti Khanolkar.

"I giocatori chiedono costantemente altre skin Oni, in particolare per Vandal. Le nuove skin Oni sono in sviluppo da quasi due anni, quindi è stato difficile non dire per sbaglio 'Oni Vandal' quando parlavo di skin con i giocatori! Espandendo la linea di skin, il team ha ritenuto di poter spingere la fantasia in un modo che non era stato possibile nel 2020 con le skin originali Oni."

"Questa volta, Oni ha un audio di sparo personalizzato, quindi sentirete ancora di più il suo spettrale eco. Il team ha anche creato una nuova katana completamente diversa da quella di RGX. Onimaru Kunitsuna, la Katana Oni, prende davvero vita quando si ispeziona la lama."

"Il nostro headcanon per Oni è che si tratta di un cimelio corrotto e potente che cerca vendetta. Gli spiriti oscuri di Oni sono rimasti in agguato, determinati a trovare un nuovo percorso per realizzare il loro oscuri obiettivi", ha detto invece l'associate art director Sean Marino. "L'equilibrio tra le usanze tradizionali e l'implacabile potere del progresso è stato sconvolto, aprendo così una frattura tra i mondi che ha permesso agli spiriti Oni di creare la perfetta combinazione di corruzione e malvagità."

"Più volte, durante lo sviluppo, abbiamo avuto difficoltà a distinguere il Vandal dal Phantom in prima persona. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro team di progettazione per risolvere il problema in terza persona (se è a terra, dovrebbe essere facile capire che si tratta di un Vandal), ma molti di noi pensavano che fosse ancora un po' difficile capire che si trattava di un Vandal in prima persona se si era spettatori", ha spiegato infine la producer Laura Baltzer.

"Siamo sicuri di aver risolto il problema, così che i giocatori possano essere in grado di capire la differenza in una frazione di secondo se sono spettatori di un alleato. Abbiamo anche effettuato un sacco di iterazioni audio per ottenere il giusto audio di fuoco delle armi, quindi spero che i giocatori amino il suono sottile dello sparo del Vandal anche se il Phantom di cui si sono innamorati usa l'audio di fuoco predefinito."