Xbox Series S: trailer ufficiale punta a 1080p/60 FPS al posto di 1440p, ecco perché

Tom Warren di The Verge ha portato alla nostra attenzione un nuovo trailer rilasciato da Microsoft che si concentra sulla sua console next-gen "minore", Xbox Series S. Nel filmato vengono segnalate le feature e i vantaggi garantiti dalla console. Tra i vari si parla anche di una risoluzione pari a 1080p e 60 FPS, anche se in precedenza di parlava di 1440p.

"Xbox Series S raggiunge performance GPU pari a circa il triplo di Xbox One ed è ideata per giocare video game a 1440p e 60 frame per secondo, con supporto fino a 120 FPS." Questa la dichiarazione di Microsoft, riportata dallo stesso Warren. Il giornalista fa quindi notare il cambiamento. Da cosa è dovuto?

Possibile che Microsoft stia "ritrattando" la propria dichiarazione? No, semplicemente questo trailer è stato realizzato per parlare precisamente di Forza Horizon 4 che su Xbox Series S non va oltre i 1080p (risoluzione nativa) e 60 FPS. In sostanza Microsoft ha confezionato un trailer dedicato specificando in modo chiaro le performance di questo gioco specifico, invece di indicare semplicemente le potenzialità massime della console. A confermarlo è il Senior marketing manager di Xbox, Josh Munsee.

Il trailer è però dedicato principalmente a Xbox Series S, quindi è facile che un giocatore faccia confusione e pensi che la console non sia pensata per andare oltre i 1080p. Tom Warren stesso afferma che questo video ai suoi occhi sembra molto più una pubblicità per la console che per il gioco.

Chiaramente Microsoft deve fare massima attenzione a questo tipo di dichiarazioni perché possono causare facilmente confusione.

Rimanendo in tema prestazioni, ecco il video di Digital Foundry su Prey e Dishonored in versione Xbox Series X|S.