Xbox Series X: avvistato un modello bianco in una pubblicità di Logitech

Il frame con la Xbox Series X bianca

Osservando la pubblicità "Rule the Game" per le cuffie ASTRO A30 Wireless di Logitech, alcuni utenti hanno individuato un dettaglio interessante verso il secondo 00.14: sullo scaffare della ragazza al centro della scena c'è una Xbox Series X di colore bianco. Qui di seguito potete vedere il video:

Dal lancio di novembre 2020, Xbox Series X è stata soltanto di colore nero (edizioni speciali a parte) e Microsoft non ha mai annunciato colorazioni alternative. Vederla di colore bianco ha quindi sorpreso molti, che hanno iniziato a speculare sul possibile arrivo di almeno una nuova colorazione della console.

In verità è meglio non correre troppo, perché quella del filmato potrebbe essere semplicemente una scocca speciale realizzata ad hoc per lo pubblicità. In effetti guardando il la scena è facile accorgersi di come il bianco sia il colore dominante. Probabilmente una Xbox Series X nera avrebbe spezzato troppo.

Comunque sia non è escluso che possa trattarsi davvero di qualcosa che Microsoft annuncerà nei prossimi giorni o settimane. Magari è qualcosa di legato all'arrivo del Natale, dove avere più colorazioni può fare comodo dal punto di vista commerciale.