Return to Monkey Island ha un cameo di Neil Druckmann, il presidente di Naughty Dog

In Return to Monkey Island è presente anche Neil Druckmann sotto forma di cameo. Stiamo parlando del presidente di Naughty Dog, nonché di uno degli autori delle serie Uncharted e The Last of Us. A confermarlo è stato lui stesso, ringraziando pubblicamente Ron Gilbert e il team di sviluppo per quello che considera un grande onore. Druckmann ha anche pubblicato un immagine del suo personaggio in azione, cui ha prestato la voce.

"Se non lo sai, sappilo! La mia eterna gratitudine a @grumpygamer, @craigderrick e @kbavoice per aver esaudito il sogno di una vita! Ancora non ci credo! Ahhhhhhh!"

Attenzione, perché ora daremo una piccola anticipazione sulla trama di Return to Monkey Island, per spiegare la collocazione del personaggio di Neil Druckmann. Se non volete averne, non proseguire oltre.

Per trovare Druckmann non dovete fare altro che seguire la trama. A un certo punto entrerete in una prigione dove è rinchiuso un personaggio importante per la prosecuzione del gioco. Druckmann è uno dei prigionieri che stanno lavorando nell'area.

Il cameo di suo non arriva poi così inaspettato, dopo che Druckmann ha difeso pubblicamente Gilbert dalla tossicità dei fan e ha mostrato in più occasioni il suo interesse per Return to Monkey Island, immortalandosi addirittura mentre lo giocava su Steam Deck.

