Xbox Series X: cambiati i packshot dei giochi per rimuovere il bollino gigante

A quanto pare Microsoft ha dato ascolto ai suoi utenti e ha rimosso il bollino gigante di Xbox Series X dai packshot, optando per una grafica molto più sobria ed efficace, oltre che meno fastidiosa. Vediamo il nuovo layout applicato a Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 e Halo Infinite:

Nuovo layout giochi Xbox

Come potete notare, ora al posto della barra verde Xbox, nella parte alta del packshot c'è il logo dell'ecosistema su sfondo verde, affiancato da un bollino romboidale bianco, dove vengono indicate le piattaforme con cui è compatibile il gioco. Ad esempio Microsoft Flight Simulator è solo per Xbox Series X, mentre Forza Horizon 5 e Halo Infinite riportano anche Xbox One (tanto poi ci pensa lo smart delivery a farvi scaricare la versione giusta).

A nostro giudizio è un bel passo in avanti rispetto alla soluzione precedente, sia per colpo d'occhio, sia per funzionalità, dato che ora rende evidente senza possibili fraintendimenti tutte le informazioni essenziali.