Resident Evil Village batte Mass Effect, primo nella classifica USA a maggio 2021

Resident Evil Village ha battuto Mass Effect Legendary Edition, conquistando la testa della classifica USA nel mese di maggio 2021. Scende invece in terza posizione la simulazione di baseball MLB The Show 21.

Il successo dell'ultimo capitolo della serie Capcom non era in discussione: Resident Evil Village ha già venduto quattro milioni di copie, dunque non sorprende trovarlo al debutto in vetta alla classifica americana.

Stupisce piuttosto il fatto che Returnal sia ancora in ottava posizione a distanza di un mese, mentre New Pokémon Snap è sceso dal terzo al quinto posto nella top 10.

Classifica USA, maggio 2021