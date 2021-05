Returnal ottavo e New Pokémon Snap terzo nella classifica USA di aprile 2021

Returnal e New Pokémon Snap si sono piazzati rispettivamente all'ottavo e al terzo posto nella classifica USA di aprile 2021: un ottimo risultato, se consideriamo che entrambi i giochi sono usciti alla fine del mese e hanno dunque avuto poche ore a disposizione per macinare vendite.

A dominare la top 10 troviamo MLB The Show 21, la simulazione di baseball prodotta da Sony, anch'esso una new entry, così come l'ottima remaster NieR Replicant ver. 1.22474487139, che debutta in quinta posizione.

Come accennato in apertura, tuttavia, i risultati ottenuti da Returnal e da New Pokémon Snap sono sorprendenti, date le tempistiche, e potrebbero produrre una scia positiva anche nel mese di maggio.

Un'importante conferma in particolare per lo sparatutto roguelike realizzato da Housemarque in esclusiva per PS5, che Sony stessa ha definito un successo durante l'ultimo incontro con gli investitori.

Classifica USA, mese di aprile 2021