Xbox Series X, dimensioni a confronto con PS4 Pro, Xbox e Nintendo Switch

Xbox Series X sta facendo molto discutere per il peculiare fattore di forma e le dimensioni. Ebbene, IGN.com ha realizzato un nuovo video che mette a confronto la prossima console Microsoft con PS4 Pro, la prima Xbox One e Nintendo Switch.



Utilizzando l'ormai collaudato mockup di cartoncino, che riproduce in maniera fedele le misure e l'estetica di Xbox Series X, il filmato rivela come la nuova piattaforma, messa in orizzontale, sia alta più del doppio di una Xbox One X ma meno di due Xbox One.



Si è provveduto persino a confrontare Xbox Series X con l'originale Xbox, che ancora oggi presenta dimensioni fuori scala; e con PS4 Pro, anch'essa "doppiata" nel posizionamento orizzontale.



Non ci sono ancora dati ufficiali al riguardo, ma stando al video la nuova console Microsoft misurerà circa 27 x 13,5 x 13,5 centimetri. Avete già in mente dove piazzarla?