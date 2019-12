Xbox One, sconti di fine anno su tantissimi giochi con i Countdown Sale

Come da tradizione, con l'avvicinarsi della fine dell'anno partono anche gli sconti a tema su Xbox Store, che propongono veramente tantissimi giochi Xbox One a prezzo ribassato all'interno dell'iniziativa Microsoft Countdown Sale.



Si tratta di saldi che riguardano dunque una grande quantità di giochi, per cui vi rimandiamo al blog di Major Nelson per quanto riguarda l'elenco completo con i relativi link a Xbox Store.



Tra i vari titoli segnaliamo la presenza di Call of Duty: Modern Warfare a 45 euro, Resident Evil 2 a 19,79 euro, The Witcher 3: GOTY Edition a 14,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 34,99 euro, Borderlands 3 a 38,49 euro e Forza Horizon 4 a 38,99 euro.



Gli sconti riguardanti i Deals with Gold, ovvero relativi alla settimana in corso, sono validi fino al 23 dicembre mentre quelli che fanno parte dei Countdown Sale, ben più numerosi, sono validi fino al 2 gennaio 2020.