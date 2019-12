Fortnite: Predone Contrassegnato e Crackshot nel negozio del 19 dicembre 2019

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, con una buona quantità di contenuti inediti anche oggi 19 dicembre 2019. Vediamo dunque qui di seguito tutti i dettagli, i prezzi e gli oggetti proposti dagli sviluppatori di Epic Games.

Tanto per cominciare nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi resta disponibile Crackshot, la skin dello schiaccianoci proposta al prezzo di 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio. Dopo diverso tempo, inoltre, torna disponibile il Predone Contrassegnato, dal prezzo fissato ad 800 V-buck, circa 8 euro al cambio. Ora, con il Predone Contrassegnato torna naturalmente anche lo Scudo Stendardo, e debutta il balletto Sbandieratore: il bello di tutti questi oggetti è che possono essere personalizzati con i banner e le icone sbloccate dal giocatore durante la sua permanenza su Fortnite Battaglia Reale.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 19 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Le sfide Star Wars resteranno disponibili ancora per alcuni giorni, affrettatevi a completarle.

Show your true colors 🚩



The new Banner Wave Emote is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/DJ3T9cVWak