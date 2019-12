Xbox Series X, presentazione segreta ai Game Awards 2019 grazie anche a un copione falso

Un elemento che ha reso particolarmente efficace la presentazione di Xbox Series X ai Game Awards 2019 è il suo essere arrivata completamente a sorpresa, un caso veramente raro considerando il normale funzionamento dell'industria videoludica, dove i leak sono ormai all'ordine del giorno, raggiunto anche grazie ad escamotage come un copione falso.



Il giornalista Geoff Keighley, organizzatore dei Game Awards, ha spiegato alcuni retroscena della complessa organizzazione che ha portato a questa totale segretezza sull'evento in un'intervista pubblicata da Variety. A quanto pare, pochissime persone sapevano che durante la serata sarebbe stata presentata Xbox Series X e la segretezza totale è stata garantita anche dall'escamotage di un copione falso relativo alla serata.



Durante le prove e tutte le fasi preparative dei Game Awards, infatti, Phil Spencer e Microsoft avevano inviato contenuti falsi da inserire nel copione dell'evento, in base ai quali il capo della divisione Xbox avrebbe dovuto parlare di Xbox Game Pass, con un video a tema.



In base a quanto rivelato da Keighley, di fatto la prima volta in cui Phil Spencer ha parlato di Xbox Series X è stata proprio durante lo show dal vivo, nel corso della serata stessa dei Game Awards, in cui al posto dei contenuti sul Game Pass è stato trasmesso il trailer di presentazione della nuova console e il capo di Xbox ha poi introdotto Xbox Series X al termine del video.





