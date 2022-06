Xbox Series X disponibile su Microsoft Store oggi, 7 giugno: ecco come acquistarla

Xbox Series X sarà disponibile per l'acquisto oggi, 7 giugno 2022, a partire dalle 18.00 sul Microsoft Store. La casa di Redmond ha preparato nuove scorte per la sua console next-gen, avvisando gli utenti per tempo così che possano organizzarsi per l'evento.

Come da tradizione, non sarà necessario mettere insieme dei bundle: la piattaforma potrà essere acquistata al suo prezzo ufficiale, ovverosia 499,99€, con spese di spedizione incluse. Tutto ciò che dovrete fare sarà visitare questa pagina alle 18.00 e incrociare le dita.

Come ormai ben noto, la crisi dei semiconduttori ha avuto un grande impatto sulle linee produttive e dunque sulla capacità di Microsoft (e Sony) di soddisfare la domanda relativa alle nuove console, limitando per forza di cose anche le performance in termini di vendite.

Pare tuttavia che la situazione stia progressivamente tornando alla normalità, visto che nelle ultime settimane si sono moltiplicati i restock e tanti utenti hanno finalmente potuto realizzare il sogno di entrare nella next-gen.

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione e monta un processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza e un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB. Questa console, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.