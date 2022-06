Street Fighter 6: si potranno modificare le espressioni dei personaggi nella schermata pre-match

Street Fighter 6 consentirà di modificare le espressioni dei combattenti all'interno della tipica schermata di presentazione dei match, ovvero quella con lo storico "VS" e i due volti dei personaggi prescelti per il combattimento.

Non si tratta propriamente di una novità di enorme calibro, ma Capcom ha comunque voluto metterla in risalto come un'aggiunta particolare e interessante per i giocatori, tra le tante modifiche e miglioramenti effettuati per il nuovo capitolo della serie.



Come potete vedere nel video allegato al tweet ufficiale qui sopra, utilizzando alcuni comandi è possibile modificare in tempo reale l'espressione e il posizionamento del volto del proprio personaggio all'interno della schermata del "versus", cosa che aprirà probabilmente la strada a personalizzazioni varie su questo elemento.

Non è escluso che possa peraltro diventare una caratteristica destinata a contare su molteplici variabili: in maniera simile alle emote dei giochi live service, è possibile che Capcom abbia intenzione di distribuire ulteriori espressioni da conquistare nel gioco o addirittura da acquistare, ma queste al momento sono solo supposizioni.

Per il resto, potete conoscere meglio Street Fighter 6 leggendo il nostro speciale su analisi e novità del nuovo capitolo della serie Capcom, che avrà peraltro nuove modalità, caratteristiche e commento in tempo reale.