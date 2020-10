Xbox Series X ha più esclusive next-gen annunciate di PS5, Microsoft valuterà il cross-gen caso per caso

Attualmente ci sono più esclusive next-gen annunciate per Xbox Series X che per PS5, nonostante Microsoft fosse stata più aperta al cross-gen nella comunicazione e Sony avesse fatto capire che voleva lasciarsi la generazione PS4 alle spalle. Così ha stupito molti che titoli quali Everwild, State of Decay 3, Fable, Forza Motorsport e Avowed siano stati annunciati soltanto per Series X / S e PC. In un'intervista con Kotaku, Spencer ha però fatto capire che Microsoft sta valutando caso per caso. Tutto dipende dalla pianificazione dei progetti e da come cambierà il mercato nei prossimi anni.

Spencer: "Valuteremo caso per caso. Quando abbiamo parlato di un paio d'anni, abbiamo tenuto in considerazione la pianificazione dei giochi e delle cose che stiamo facendo. Stiamo soltanto provando a essere trasparenti con le persone sulla pianificazione dei giochi che usciranno anche per la generazione corrente."

C'è da dire che in questa generazione Microsoft non dovrebbe avere problemi a lanciare più esclusive della rivale Sony, visto il maggior numero di studi first party posseduti (23 contro 15). Comunque sia staremo a vedere.