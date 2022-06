Xbox Series X in vendita da Microsoft Store Italia oggi, 10 giugno 2022, poche unità disponibili

Xbox Series X è disponibile per l'acquisto sul portale italiano di Microsoft Store oggi, 10 giugno 2022. La console è in vendita al prezzo standard di 499,99 euro, ma come al solito le unità disponibili sono poche, quindi se siete interessati approfittatene finché siete in tempo.

Potrete acquistare Xbox Series X presso il Microsoft Store tramite questo indirizzo. Come detto in apertura, la console è in vendita a 499,99 euro, quindi niente bundle forzati o cose simili. Detto questo, al momento della creazione dell'ordine volendo potrete includere anche un secondo controller wireless o Elite, disponibili in varie colorazioni.

Xbox Series X

Considerando la crisi dei semiconduttori che ha limitato notevolmente le capacità produttive, Xbox Series X, così come PS5 e Nintendo Switch OLED, risulta difficile da reperire nei negozi in questi mesi, quindi se siete interessati vi consigliamo di procedere all'acquisto il prima possibile.

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione e monta un processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza e un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB. Questa console, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.

