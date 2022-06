Call of Duty Modern Warfare II: preorder Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preorder di Call of Duty Modern Warfare II per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il prezzo è 79.99€ per ogni versione. La versione PS4 e la versione Xbox del gioco è "Cross-gen", ovvero funzionano su entrambe le rispettive generazioni di console. La versione PS5 di Call of Duty Modern Warfare II, invece, funziona unicamente su PS5.

Tutte le edizioni includono il Pacchetto Perseveranza che include un Biglietto da Visita, un Emblema animato e un adesivo. Inoltre, il preordine di Call of Duty Modern Warfare II comprende anche l'accesso alla Beta.

Call of Duty Modern Warfare II

