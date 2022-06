The Last of Us Parte I in forte sconto su eBay, prevendita ora disponibile in numero limitato

Le offerte eBay di oggi ci propongono un preacquisto di The Last of Us Parte I per PS5. Il prezzo è 54.80€, invece di 80.99€. Potete trovare il gioco a questo indirizzo.

Il venditore è gamesemoviesshop, con il 99.9% di feedback positivo. È categorizzato come Servizio eBay Premium. Permette la restituzione in 30 giorni. Le unità disponibili, al momento della scrittura, sono solo 16 quindi conviene sfruttare l'occasione se si è interessati. Il pagamento è possibile con PayPal, GPay, Visa, American Express e Mastercard.

The Last of Us Parte I è, come spiegato da Sony, un remake del primo capitolo della saga. Avremo una grafica completamente aggiornata per l'attuale generazione di console. La data di uscita è il 2 settembre 2022.

The Last of Us Parte I per PlayStation 5

