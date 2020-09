Xbox Series X: il piedistallo non è rimovibile, Microsoft spiega perché

I primi unboxing di Xbox Series X hanno svelato che il piedistallo della console non è rimovibile, come sottolineato dall'insider Shinobi602 su Twitter, che evidentemente sperava di poterla tenere in orizzontale. Rispondendogli, Microsoft ha svelato il motivo di questa scelta: si tratta di una semplice questione di raffreddamento.

Sostanzialmente solo tenendo la console in verticale il sistema di raffreddamento può funzionare per come è stato pensato. È sicuramente un limite, ma è giustificato dall'hardware di Xbox Series X. Se vogliamo anche qui si può vedere la somiglianza con le torri PC, che condividono più o meno lo stesso principio (anche se ovviamente qui il discorso si fa più complesso, visti i numerosi sistemi di raffreddamento disponibili).

Per il resto vi ricordiamo che Microsoft ha appena annunciato data d'uscita e prezzo delle sue console di nuova generazione. Ricapitoliamo: Xbox Series X e Xbox Series S usciranno il 10 novembre 2020 e costeranno rispettivamente 499€ e 299€. Vi ricordiamo anche che tra poco l'abbonamento Xbox Game Pass includerà quello EA Play, per la gioia di chi vuole giocare molto spendendo poco.