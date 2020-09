Dragon's Dogma serie Netflix: un video mostra i titoli di testa

Netflix ha pubblicato il video con i suggestivi titoli di testa della sua nuova serie tratta da un videogioco: Dragon's Dogma. Come sarà stato adattato il titolo di Capcom? Non manca molto per scoprirlo, visto che la serie sarà lanciata il 17 settembre 2020, naturalmente solo su Netflix.

Per la cronaca, la musica del video è stata composta da Tadayoshi Makino, che si è occupato della colonna sonora dell'intera serie. Per chi non lo conoscesse, Makino ha lavorato tra gli altri alla serie Monster Hunter e proprio al videogioco di Dragon's Dogma.

Annunciata nel 2019, la serie Netflix di Dragon's Dogma racconta la storia di Ethan, un guerriero risorto come un Arisen, che deve uccidere il drago che gli ha rubato il cuore. Purtroppo la sua umanità vacilla e ogni demone con cui combatte lo trascina sempre più verso il baratro. A supportarlo ci sarà Hannah, la sua compagna d'avventure, che cercherà di evitare che l'oscurità prenda il sopravvento su di lui.

Dragon's Dogma è un gioco di ruolo d'azione risalente al 2012, convertito anche per sistemi più moderni, ossia PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Con gli anni si è costruito una solida fanbase, nonostante un inizio non proprio brillante.