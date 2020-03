Xbox Series X: il suo potenziale è sottovalutato sul mercato, secondo un analista

Xbox Series X potrebbe avere un impatto ben più ampio sul mercato rispetto a quanto si pensi comunemente, dunque il potenziale della console Microsoft è attualmente sottovalutato, secondo quanto riferito dall'analista di mercato noto su Twitter come Benji Sales.

"Ad essere onesto, più guardo come stanno le cose e più penso che la gente stia sottovalutando il potenziale di Xbox Series X in termini di vendite in USA", ha affermato l'analista. Con la grande attenzione rivolta a PS5, che nonostante una presentazione sotto diversi aspetti deludente riesce e tenere banco nelle discussioni in tutto il mondo, si tende a dimenticare l'impatto che Xbox ha ancora sul mercato, in particolare per quanto riguarda il Nord America.

Secondo Benji Sales, sul piano globale probabilmente andrà comunque meglio a PS5 in termini di vendite, ma Xbox Series X potrebbe andare molto meglio di quanto si possa pensare. "Credo che la nuova console avrà performance molto superiori a quanto si possa pensare".

"Nonostante la comunicazione terribile che ha introdotto Xbox One in questa generazione, la console è andata in maniera rispettabile in USA (a differenza dell'Europa dove è peggiorata sensibilmente). Un sacco di persone dimenticano quando Xbox sia un brand forte in USA in particolare, 360 è stata mostruosa qui", ha spiegato ulteriormente l'analista.

In un altro messaggio, Benji Sales ha fatto presente come Halo Infinite sia estremamente importante per Xbox Series X: "Non riesco a pensare a un altro gioco first party nella storia del brand Xbox che possa essere importante quanto Halo Infinite. È destinato ad essere IL gioco di lancio per la console next gen e un gioco di estrema importanza per la salute della loro più grande proprietà intellettuale. Immagino che pressione possa esserci su 343 Industries".

La questione potrebbe essere ancora più interessante nel caso in cui entrambe le console next gen dovessero uscire con un prezzo simile, come in base ad alcune voci di corridoio che sostengono come il prezzo sarà meno di 500$ per PS5 e Xbox Series X.

Despite frankly horrendous messaging leading into this generation Xbox One has done really respectable in the US (Europe is where things REALLY dropped off) Lot of people forget how strong a brand Xbox is in the US specifically. 360 was a monster here. — Benji-Sales (@BenjiSales) March 26, 2020