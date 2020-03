Angry Birds torna su Netflix con una nuova serie televisiva

Angry Birds, il celebre gioco per smartphone di Rovio, tornerà nel 2021 su Netflix con una nuova serie televisiva intitolata Angry Birds: Summer Madness.

Fino a qualche anno fa Angry Birds sembrava un fenomeno inarrestabile, il Fortnite di quel tempo. Era il gioco che aveva dimostrato come fosse possibile creare esperienze ludiche adatte agli smartphone e avevo reso chiaro come Android e iOS fossero piattaforme estremamente profittevoli, se si sapeva come approcciarle.

Tanti seguiti, cloni e qualche avventura più o meno riuscita in altri media dopo, la stella di Angry Birds sembra essersi offuscata. Per questo motivo Rovio, lo sviluppatore finlandese del gioco, ha pensato di fare squadra con Netflix per una nuova serie televisiva sui pennuti arrabbiati intitolata: Angry Birds: Summer Madness.

La speranza è quella che il colosso delle streaming riesca a ridare lustro ai giochi e a dare un nuovo impulso alle vendite come è successo con The Witcher 3: Wild Hunt.

La serie Angry Birds: Summer Madness sarà pubblicata nel corso del 2021, sarà composta da 40 episodi di 11 minuti e avrà come protagonisti tutti i personaggi dell'universo di Angry Birds, come Red, Bomb e Chuck.

Questa la dichiarazione di Ville Heijari, CMO di Rovio:

"La serie animata di Angry Birds gioca un ruolo chiave nella nostra strategia a lungo termine per il franchise. Dopo oltre una decade di giochi di successo, film e prodotti su licenza, questo è il debutto di Angry Birds nel mondo delle serie animate. Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con CAKE e non vediamo l'ora di mostrare Angry Birds: Summer Madness agli spettatori di Netflix."

Cosa ne pensate? Riusciranno nell'impresa di resuscitare la serie?