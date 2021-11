Xbox Series X: la qualità delle catture e la condivisione miglioreranno, parola di Microsoft

Ascoltando i feedback della comunità, Microsoft sta lavorando sulle funzioni di cattura e di condivisione di Xbox Series X, per migliorarle quanto prima. A dirlo è stato il director of program management di Xbox Jason Ronald in un'intervista con il podcast Iron Lords,

Secondo Ronald, Microsoft quest'anno ritiene di poter fare più progressi sulla cattura e la condivisione di quanti fatti finora. L'argomento è uscito fuori parlando della funzione Game DVR (registrazione automatica degli ultimi minuti di una partita) di Xbox Series X e dei suoi problemi. Il dirigente l'ha definita una priorità su cui lavorare: "Abbiamo apportato alcune modifiche e alcuni miglioramenti all'affidabilità e alla qualità delle acquisizioni, ma sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare."

L'idea sarebbe quella di rendere il processo di cattura e condivisione veloce e intuitivo come avviene su PS5, ma vedremo cosa farà Microsoft nei futuri aggiornamenti della sua console. Nel frattempo consoliamoci sfrecciando per le strade messicane dell'ottimo Forza Horizon 5, in attesa di tornare a vestire i panni di Master Chief nella campagna single player di Halo Infinite, in uscita l'8 dicembre 2021.