Cinecittà Game Hub, dieci team italiani sfrutteranno l'acceleratore di videogiochi

Cinecittà Game Hub è un vero e proprio acceleratore per start-up, una risorsa di grande rilevanza a cui potranno accedere dieci team italiani per lo sviluppo di altrettanti videogiochi.

L'iniziativa, che verrà presentata ufficialmente il 1 dicembre alle 11.00 presso gli Studios di via Tuscolana 1055, consentirà dal 10 gennaio al 22 aprile a dieci aziende di sfruttare le strutture e la tecnologia di Cinecittà per la realizzazione dei loro progetti.

Alla conferenza stampa, che si terrà all'interno della Sala Fellini, parteciperanno:



Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà

Paolo Orneli, assessore della Regione Lazio alle attività produttive

Luisa Bixio, vicepresidente di IIDEA e CEO di Milestone

Mauro Fanelli, coordinatore delle attività dell'Hub

Marco Saletta, general manager di Sony Interactive Entertainment Italia

, general manager di Sony Interactive Entertainment Italia Tiziana Ena, PBU & Greek Market Head di ACER

Che cosa è il Cinecittà Game Hub

Parte il 1 dicembre per concludersi in primavera una esperienza importante di accelerazione che vede protagoniste dieci imprese di sviluppo di videogame insieme a Cinecittà Spa, che mette a disposizione le strutture e una lunga e famosa storia di successi ed esperienze nel mondo dell'audiovisivo, di cui anche i videogiochi fanno parte a pieno titolo.

Insieme a Cinecittà sostengono il progetto la Regione Lazio e il Ministero della Cultura-Direzione Cinema, in collaborazione con IIDEA (che raccoglie le imprese del settore che operano in Italia). L'iniziativa ha anche il supporto di tre grandi realtà imprenditoriali come Sony Interactive Entertainment Italia , Epic Games e ACER.

A coordinare le attività formative dell'Hub sarà Mauro Fanelli, (Co-founder, Direttore Creativo & CEO dello studio di sviluppo indipendente MixedBag ed ex-vicepresidente di IIDEA), che guiderà un gruppo di tutor tra cui Elisa Farinetti (Co-founder & CEO, Broken Arms Games), Luca Marchetti (Co-founder & CEO, Studio Evil), Elisa Di Lorenzo (Co-founder & CEO, Untold Games) e Daniele Azara (Head of Games & Chief Creative Director, One-O-One Games).

I tutor selezionati hanno esperienza pluriennale nel settore dello sviluppo gaming e ricoprono cariche manageriali nei rispettivi team.

Da qui ai prossimi mesi le dieci start-up, selezionate con un bando pubblico, seguiranno i corsi che hanno lo scopo di rafforzare le loro capacità produttive e imprenditoriali, portando avanti al contempo lo sviluppo del loro progetto.

L'obiettivo è quello di introdurre nel mondo videoludico dieci nuovi protagonisti e metterli in condizione di guardare all'orizzonte internazionale per creatività e capacità. L'esperienza si concluderà con un demo day, una presentazione strutturata dei progetti a un pubblico di publisher e investitori.

Il programma di accelerazione, fortemente sbilanciato sulla preparazione business delle aziende partecipanti, prevedrà vari appuntamenti settimanali e si svilupperà su tre track distinte: Business, Production e Inspirational. Oltre ai tutor, il programma si avvarrà di esperti italiani ed internazionali nei rispettivi campi, per offrire alle start-up la miglior preparazione possibile.

Le dieci start-up selezionate e i loro progetti

Ecco l'elenco delle start-up che prenderanno parte all'Hub e i giochi a cui lavoreranno all'interno dell'acceleratore: