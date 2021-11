Lawn Mowing Simulator: il nuovo DLC è dedicato ai druidi e non solo

Skyhook Games ha pubblicato il primo DLC a pagamento di Lawn Mowing Simulator, dedicato nientemeno che ai druidi (idealmente parlando) e ad alcuni luoghi storici dell'antiche Inghilterra. In che senso?

Il pacchetto aggiuntivo, che costa 8,99€, si chiama Ancient Britain e consente di tagliare i prati di aree monumentali, piene di antichi circoli di pietre. Avete mai desiderato dare una rasatina al prato di Stonehenge? Ora potete farlo, almeno in forma virtuale.

Vediamo il trailer di lancio del DLC Ancient Britain:

Installando Ancient Britain, avrete accesso a quattro nuovi luoghi, dei quali possiamo leggere le descrizioni ufficiali:

The Royal Stones

Questo sito è sicuramente un posto bizzarro: due cerchi di pietra, la cui rilevanza storica è ancora in discussione, ma una cosa è certa... il prato deve essere tagliato! Usando gli attrezzi a tua disposizione, tra cui il decespugliatore a filo, il tuo compito è andare in giro per le rovine e ripulire la zona.

Druid Tor

Nascosti in una valle tranquilla troviamo questi antichi megaliti dimenticati dal mondo moderno. Fai la tua parte e sistema questo antico sito!

The Ancient Aurochs

Una delle locande più antiche della Gran Bretagna. Questo posto sembra perfetto per trascorrere un'idillica mattinata a tagliare il prato.

Aurochs Hill

Un sito affascinante che ospita un dipinto campestre dell'età del bronzo. Situato su una pendenza e pieno di intricati intagli, tagliare l'erba qui potrebbe essere il compito più difficile per te. Assicurati di procedere lentamente e con cura in quanto qualsiasi danno causato a questo sito storico ti assicurerebbe una bella multa.

Per il resto vi ricordiamo che Lawn Mowing Simulator è disponibile per PC e console Xbox. Magari approfittate degli sconti del Black Friday per portarvelo a casa a un prezzo ridotto.