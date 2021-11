GameStop Black Friday 2021: tante promozioni e sconti fra giochi, console e accessori

Anche GameStop si lancia nel Black Friday 2021 con un'ampia serie di promozioni riguardanti tutti i settori nel suo catalogo, ovvero giochi, console, accessori e gadget a prezzo ridotto con sconti davvero molto interessanti e nuove offerte che verranno introdotte anche la settimana prossima.

Trovate tutto sul sito ufficiale di GameStop, da dove è possibile navigare tra le numerose offerte andando all'interno dei diversi settori, con una homepage interamente dedicata al Black Friday e agli sconti, in modo da poter visualizzare tutte le possibilità in maniera più chiara.

Vi rimandiamo dunque alla homepage del Black Friday di GameStop, mentre qui ci limitiamo a riportare qualche esempio tra le offerte più interessanti disponibili in questi giorni, considerando che dal 22 novembre 2021 verranno poi introdotte altre novità e ulteriori promozioni nel catalogo.

Per quanto riguarda le console, in primo piano troviamo Xbox Series S, la nuova console "minore" di Microsoft, al prezzo scontato di 279,98 euro, cosa che la rende veramente il modo più economico di entrare nella next gen ufficiale.

Xbox Series S è al momento disponibile a sconto da GameStop

Il 22 novembre dovrebbe inoltre essere introdotta una promozione speciale per quanto riguarda Nintendo Switch, come mostra il sito, dunque restate sintonizzati.

Per quanto riguarda i giochi, segnaliamo la presenza di Forza Horizon 5 a 59,98 euro e Call of Duty: Vanguard a 69,98 euro, per quanto riguarda la versione con dual entitlement per Xbox One e Xbox Series X|S. Troviamo poi Resident Evil Village a 27,98 euro, Marvel's Guardians of the Galaxy a 37,98 euro e Cyberpunk 2077 a 27,98 euro, oltre a Psychonauts 2 in versione digitale a 29,99 euro.

Per quanto riguarda PS5, tra i giochi scontati c'è Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 39,98 euro, Demon's Souls a 49,98 euro e Deathloop a 32,98 euro.

Deathloop è tra le maggiori novità per PS5 a sconto

Troviamo anche l'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi a 39,99 euro, secondo la promozione ufficiale lanciata da Sony per questi giorni.

Per Nintendo Switch molte cose arriveranno il 22 novembre, tra cui una promozione riguardante le console, come abbiamo detto sopra, ma anche diversi giochi. Al momento troviamo Persona 5 Strikers a 49,98 euro, Mario + Rabbids a 14,98 euro e Minecraft a 9,98 euro.

Super Mario 3D All-Stars figura tra i giochi in offerta da GameStop per il Black Friday

Inoltre pare sia tornato disponibile anche Super Mario 3D All-Stars a 54,98 euro, almeno stando a quanto riportato sul sito.

Per il resto, vi invitiamo a visitare il sito di GameStop per poter vedere tutte le offerte disponibili, che comprendono anche numerosi giochi per PC e accessori vari, con ulteriori sorprese che si aggiungeranno nei prossimi giorni.