Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: ecco il trailer di lancio

Da oggi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono finalmente disponibili nei negozi in esclusiva per Nintendo Switch. Per l'occasione Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio in italiano che potrete ammirare nel player qui sopra.

Il filmato gioca sul fattore nostalgia, mostrandoci da prima delle sequenze di gioco tratte dagli originali Diamante e Perla per Nintendo DS usciti nell'oramai lontano 2006, per poi catapultarci nella nuova versione di Sinnoh. Il trailer dura meno di un minuto, ma riassume perfettamente le caratteristiche salienti dei due remake, mostrando esplorazione, combattimenti, Pokémon Leggendari ma anche i Grandi Sotterranei e le competizioni a base di ballo e musica.

Come accennato in precedenza, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili da oggi nei negozi e in versione digitale sull'eShop di Nintendo Switch.

In attesa della nostra recensione, vi consigliamo di leggere lo speciale dedicato ai 10 Pokémon migliori della regione di Sinnoh. Prima di partire all'avventura vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata a Chimchar, Piplup e Turtwig, gli starter di Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Se invece siete ancora indecisi su quale dei due remake acquistare, date uno sguardo alla nostra guida con le differenze e i Pokémon esclusivi di ogni versione.