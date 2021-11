Il Cortocircuito di oggi parla di emulazione legale e preservazione dei videogiochi

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuova edizione: resta la nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 ma caratterizzata da una nuova formula, ora con dose extra di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino rispetto a prima. La questione in discussione questa volta è una sola, ma bella grossa e molto interessante.

L'argomento di oggi è l'emulazione legale come sistema di preservazione dei videogiochi, una cosa che si discute ormai da molto tempo ma che sembra non riuscire a trovare un sbocco ufficiale, a causa dei tanti interessi in campo e dell'estrema frammentazione dei responsabili che dovrebbero dare una risposta univoca sulla questione.

Il CortoCircuito, in diretta su Twitch

Ospite speciale della puntata dovrebbe essere Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, che molti di voi conosceranno già come grande appassionato della materia, sulla quale ha anche avviato una particolare reinterpretazione artistica musicale.

L'episodio che scatena la discussione è l'affermazione recente di Phil Spencer, che vorrebbe trovare una soluzione alla preservazione dei videogiochi attraverso un accordo comune per un'emulazione legale del software "vecchio", in modo da poter essere fruito a prescindere dall'hardware dell'epoca.

Il problema della preservazione diventa sempre più sentito anche a causa della difficoltà di trovare console e vecchi sistemi funzionanti e a prezzi umani, inoltre il fatto che i videogiochi siano codici digitali rende particolarmente indicata l'emulazione come sistema di fruizione, specialmente quella FPGA.

Il problema è che i molti interessi in ballo hanno reso finora impossibile qualsiasi accordo tra i tanti attori in campo: esempi recenti di questo possono essere forniti dalle cause legali di Take Two contro i modder di GTA, ma anche da quelle di Nintendo contro i siti che contengono ROM. Parlando di quest'ultima, bisogna peraltro notare come abbia avviato un buon programma con la Virtual Console, ma la strana impossibilità di trasportarla da una console moderna all'altra ha praticamente mandato tutto a monte (con annessi gli acquisti degli utenti). Insomma, c'è veramente tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio e si prospetta una bella chiacchierata.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!