Mouse Razer Viper Ultimate: offerta Amazon del Black Friday 2021, 53% di sconto

In questo primo giorno di Black Friday 2021, su Amazon è disponibile uno sconto per un mouse da gaming, il Razer Viper Ultimate Wireless. Lo sconto segnalato è di 90€, ovvero del 53%. Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo prodotto è 169.99€. Il prezzo effettivo, nelle ultime settimane, viaggiava tra i 106 e i 123 euro. Quello odierno è il miglior prezzo proposto su Amazon per questo prodotto. È venduto e spedito da Amazon.

Questo mouse da gaming ha un sensore ottico 2K Razer Focus+ da 20.000 DPI con una precisione di risoluzione del 99.6%. Si tratta di un mouse wireless leggero, con un design ambidestro. I tasti hanno una durata di 70 milioni di clic. Insieme al mouse viene fornita una charging dock dotato di Razer Chroma con 16.8 milioni di colori. La batteria promette 5 ore di utilizzo ogni 10 minuti di carica.

Razer Viper Ultimate Wireless

