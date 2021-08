Xbox Series X a tema Halo Infinite già esaurita: bagarini scatenati e prezzi esorbitanti

La nuova Xbox Series X a tema Halo Infinite è stata annunciata solo ieri con l'apertura dei preorder, ma a distanza di pochi minuti, come prevedibile, la console in edizione speciale è andata esaurita ed è finita in buona parte nelle mani dei soliti bagarini, che la stanno già riproponendo sul mercato secondario a prezzi esorbitanti.

La console, come si conviene a un Edizione Limitata, è stata messa a disposizione in tiratura non proprio massiccia, essendo già difficile produrre quella standard in questo periodo, cosa che ha reso ancora più complicato poterne acquistare una.

Lanciata al prezzo di 549 dollari/euro e caratterizzata da una livrea speciale ispirata al design delle tecnologie di Halo e comprensiva ovviamente di Halo: Infinite, la console è andata esaurita in pochi minuti ma è già visibile in vendita presso vari rivenditori su eBay e simili, a prezzi triplicati o più rispetto a quello originale.

Bisogna peraltro ricordare che la console non è ancora disponibile, visto che verrà lanciata ufficialmente solo dal 15 novembre 2021 insieme all'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 a tema, dunque il tutto si limita al pre-order, ma una situazione simile è probabile si ripeta con le eventuali altre mandate della console.



Visto che l'acquisto dal Microsoft Store dovrebbe peraltro consentire di prendere una sola console, è probabile che più che bagarini in questo caso si tratti di utenti standard che si sono fatti prendere da questa nuova e inquietante corsa all'oro data dalla scarsità di console disponibili, ma il risultato è comunque davvero poco edificante.

Ricordiamo peraltro che Halo Infinite ha finalmente ricevuto una data di uscita ieri sera durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021: arriverà l'8 dicembre 2021, almeno per quanto riguarda la Campagna single player e il multiplayer free-to-play.