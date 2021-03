Xbox Series X/S, evento fissato per questo giovedì, forse legato a Bethesda

Xbox UK ha pubblicato un tweet che di fatto ha confermato che questo giovedì ci sarà un evento relativo a Xbox Series X e S, probabilmente legato all'acquisizione di Bethesda, almeno stando alle voci che circolano da qualche giorno e che puntano tutte nella stessa direzione.

In realtà non è stato annunciato niente di specifico, ma nel calendario degli stream di Xbox c'è un buco proprio giovedì 11 marzo, dove viene indicato qualcosa "ancora da annunciare".

Incrociando il dato con l'agenda di Jeff Grubb, giornalista noto per avere delle fonti interne all'industria molto attendibili, in particolare sulle cose di Microsoft, si nota come per l'11 marzo sia segnato proprio un qualche evento relativo all'acquisizione di Bethesda, ormai praticamente conclusa.

Naturalmente in questi casi vale sempre la pena attendere comunicazioni ufficiali, anche se immaginiamo che qualcosa che bolle in pentola ci sia, perché Microsoft non commetterà certo l'errore di far passare i suoi nuovi acquisti di pregio sotto silenzio, visto quanto gli sono costati. Difficile dire se saranno annunciati giochi o no, ma stando ai vari leak, si tratterà semplicemente di un momento per fare il punto della situazione e annunciare le prime iniziative legate all'Xbox Game Pass.