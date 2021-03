Rust su PS4 e Xbox One ha un periodo di uscita

Rust sta per arrivare su console, in particolare PS4 e Xbox One, con le nuove versioni che hanno adesso quantomeno un periodo di uscita più ristretto, ovvero la primavera 2021, in attesa di conoscere la data precisa di lancio.

Rust approderà quindi sulle console dopo un lungo periodo di presenza esclusiva su PC, dove ha raggiunto anche una notevole popolarità come survival, particolarmente adatto allo streaming, a quanto pare. Lanciato in early access nel lontano 2013, il gioco ha raggiunto la versione 1.0 su PC nel 2018 e si appresta ora a raggiungere le console.

Non ci sono ancora informazioni su versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X|S, dove comunque il gioco dovrebbe essere tranquillamente fruibile in retro-compatibilità, ma su PS4 e Xbox One i lavori sono quasi ultimati e Rust verrà lanciato prima in versione closed beta nelle prossime settimane per poi ottenere un lancio definitivo.

Come in ogni survival che si rispetti, anche Rust propone la sua dose di azioni da portare avanti per combattere fame, sete e raccogliere risorse in un mondo decisamente ostile, con l'ovvia presenza di crafting e sistema di combattimento. Interessante anche la fusione con gli elementi online, che consentono a 100 giocatori di ritrovarsi in un unico mondo di gioco, creando dunque ampie possibilità di interazione tra utenti.

Di Rust Console Edition abbiamo visto un teaser trailer ufficiale, mentre è emersa anche la possibilità che possa esserci il cross-play tra piattaforme diverse.