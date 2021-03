Dragon Ball Xenoverse 2: ancora un altro DLC per il gioco del 2016

Bandai Namco ha annunciato un nuovo DLC per Dragon Ball Xenoverse 2, titolo uscito originariamente nel 2016. Si tratta del Legendary Pack 1, uscirà il 18 marzo 2021 e offrirà una storia completamente nuova: "Fu ha giocato con il tempo ancora una volta, portando ancora più sfide ai Guerrieri Z."

Con il Legendary Pack 1 saranno anche introdotti due nuovi personaggi: Pikkon e Toppo (Signore della distruzione). Qui di seguito trovate il trailer ufficiale del DLC, che riporta altri dettagli:

Nonostante non sia stato presentato come un gioco live service (di fatto non lo è), Dragon Ball Xenoverse 2 ha dimostrato una longevità maggiore di molti titoli pensati come tali. Certe cose non si possono pianificare a tavolino, evidentemente. Bandai Namco deve considerare un buon affare continuare a espandere e supportare il gioco, che di suo deve essere ancora molto amato dagli appassionati di Dragon Ball.