Xbox Series X|S: netta crescita in Giappone dice Microsoft, team nipponici coinvolti

Xbox sembra essere in forte crescita in Giappone secondo quanto riferito da Jeremy Hinton, responsabile della divisione nipponica dell'azienda, all'edizione locale di IGN, riportando anche un maggiore coinvolgimento di team e sviluppatori.

Hinton ha parlato del Giappone come del mercato che ha fatto registrare la più rapida crescita per Xbox di recente, con l'arrivo di Xbox Series X|S. Ovviamente, bisogna tenere in considerazione che la console in questione partiva da una base decisamente bassa con Xbox One, dunque la crescita esponenziale è verosimile rispetto a mercati in cui Xbox conta già su una base di notevole entità.

Xbox Series X e Series S finiscono esaurite in breve tempo ogni volta che vengono messe in vendita e Hinton non sa dire, al momento, quale delle due sia più popolare in linea di massima in Giappone. Tuttavia, le vendite sono in aumento e si registrano sempre più nuovi utenti: nella maggior parte dei casi si tratta di giocatori che non possedevano una Xbox in precedenza e in altri sono utenti che tornano in questo ecosistema dopo aver avuto Xbox 360, anche saltando la generazione successiva.

Tutto questo si riflette anche in un maggiore coinvolgimento degli sviluppatori: Hinton ha riferito che un numero sempre maggiore di sviluppatori indie giapponesi sta ricevendo i devkit di Xbox e che Microsoft sta continuando a discutere anche con software house di grandi dimensioni eventuali accordi per portare nuovi giochi su Xbox Series X|S anche in esclusiva, attraverso partnership in stile "second party".