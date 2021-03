Xbox Series X|S e One: velocità di download aumentata con una nuova opzione

Xbox Series X|S e Xbox One possono aumentare la velocità di download attraverso l'attivazione di una nuova opzione che consente di "sospendere il gioco" e verrà messa a disposizione degli utenti, attualmente in fase di test tra i membri del gruppo Xbox Insider.

Come spiegato da Eden Marie, Xbox Engineering Lead, nel tweet riportato qui sotto, la nuova opzione consente di sospendere il gioco attualmente in corso in modo da risparmiare la banda internet da destinare completamente al download.

"Sospendere in coda consente di scaricare alla massima velocità con la sicurezza comunque di poter riprendere la partita sospesa, anche attraverso il quick resume su Xbox Series X|S", ha riferito Marie su Twitter, presentando questa nuova opzione.

In pratica, quello che è stato sottoposto alla prova agli utenti Insider e che verrà messo a disposizione nel prossimo periodo a tutti è la possibilità di mettere in pausa una partita attualmente in corso, con la sicurezza di poter riprendere dal punto in cui si è interrotta, per dare priorità al download.

Quando infatti si gioca a un titolo su Xbox Series X|S e Xbox One, parte della banda di connessione viene comunque riservata al gioco in funzione, per multiplayer o eventuali accessi online. Utilizzando l'opzione di sospensione consente di dedicare tutta la banda solo al download in corso, in modo da velocizzarlo.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni su quando questa opzione potrà essere messa a disposizione di tutti gli utenti.