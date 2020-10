Xbox Series X|S: tutto il catalogo presente e legacy di Xbox One è retrocompatibile

Microsoft, per bocca di Director of PM Jason Ronald, ha annunciato ufficialmente che Xbox Series X|S saranno totalmente retrocompatibili sin dal lancio con tutti i giochi Xbox, Xbox 360 che sono già compatibili con Xbox One, oltre che tutti i giochi disponibili per la corrente generazione di console. Gli unici che non ce l'hanno fatta sono i giochi Kinect. Ci sono volute oltre 500mila ore di test per provarli tutti.

Uno dei principali successi di Microsoft è il modo con il quale Xbox Series X|S gestiranno la retrocompatibilità con i giochi delle precedenti generazioni di Xbox. Il colosso di Redmond ha sviluppato delle tecnologie in grado di migliorare automaticamente la risoluzione, il frame rate e persino i colori dei vecchi giochi, restituendo la vita a classici con diversi lustri sulle spalle.

Oggi Jason Ronald, il barbuto capo del dipartimento tecnico di Xbox, ha confermato ufficialmente che il suo team ha testato tutti i giochi che sono usciti su Xbox One, non importa che siano dell'originale Xbox, di Xbox 360 o direttamente di Xbox One, e ha verificato che girassero senza problemi su Xbox Series X|S. Si è trattato di un lavoro titanico (stando al sito ufficiale sono 39 giochi Xbox, 568 giochi Xbox 360 e tutto il catalogo Xbox One), che ha richiesto oltre 500mila ore di test, ma che era necessario per poter garantire che questa retrocompatibilità funzionasse a dovere.

Il risultato conseguito è, comunque, notevole e garantisce a Xbox Series X|S sin dal lancio un catalogo di giochi praticamente sconfinato, che oltretutto dovrebbe funzionare sulla nuova generazione di console persino meglio di come faceva in origine. Gli unici che non saranno disponibili sono i giochi per Kinect, ma credo che tutti se ne faranno una ragione.

Oggi abbiamo anche pubblicato un corposo Unboxing di Xbox Series X, mentre la piccola S è in viaggio verso la redazione.

Cosa ve ne pare di questo risultato conseguito da Microsoft?