Xiaomi TV Q1E: un nuovo Smart TV da 55 pollici QLED che promette qualità a un prezzo abbordabile

Tra gli annunci Xiaomi di questi giorni c'è anche la nuova Smart TV Xiaomi TV Q1E da 55 pollici, dotata di chipset Mediatek MT95 da quattro core, 32 GB di memoria interna eMMC, altgoparlanti da 15 W con woofer integrati e pannello QLED 4K ad alta fedeltà del colore. Il tutto in arrivo a fine novembre per 799,99 euro.

La nuova Smart TV Xiaomi non punta ai giocatori incalliti, optando per un refresh di 60 Hz seppur condito con la tecnologia MEMC che aumenta la fluidità inserendo frame aggiuntivi. Ma di contro offre luminosità molto alta, fedeltà del colore vicina a quella di un OLED, altoparlanti di discreta potenza e dotazione multimediale completa a 799,euro. Potrebbe quindi risultare interessante, quando uscirà nel mese di novembre, sempre che mantenga le promesse in quanto a qualità visiva e sonora.

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Xiaomi TV Q1E da 55 pollici:

Scheda tecnica Xiaomi TV Q1E 55'':