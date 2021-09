Yuki Naja lavora a un gioco indie dopo l'insuccesso di critica di Balan Wonderworld

Yuji Naka è noto in quanto co-creatore di Sonic the Hedgehog, ma più recentemente è diventato famigerato per la creazione di Balan Wonderworld, il gioco d'azione e piattaforme che ha ricevuto molteplici votazioni negative dalla stampa internazionale. Ora, Naka ha deciso di mettersi al lavoro su un gioco indie.

Tramite Twitter, Naka ha scritto: "Grazie per i vostri messaggi d'auguri, oggi compio 56 anni. Recentemente ho iniziato nuovamente a imparare come programmare, e sto lavorando su un semplice gioco per smartphone con Unity. Lo sto creando da solo, quindi non è niente di che, ma mi sto divertendo a programmarlo. Spero sarete in grado di giocatore con questa app quando sarà disponibile."

Balan Wonderland: una delle protagoniste

Naka ha confermato a giugno di aver lasciato Square Enix e ha anche preso in considerazione l'idea di ritirarsi dal mondo dello sviluppo. Anche se ufficialmente le due cose non sono collegate, la separazione tra la compagnia giapponese e Naka è avvenuto poco dopo l'insuccesso di Balan Wonderworld, che su Metacritic viaggia tra il 36 e il 51, a seconda della versione. Balan Wonderworld è stato un flop in Giappone: sono state vendute meno di 2.100 copie fisiche.

Al tempo stesso, Balan Wonderworld è stato sommerso da 10/10 su Metacritic dai voti degli utenti. Speriamo che il gioco mobile di Naka sia più ispirato.