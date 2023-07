Yakuza / Like a Dragon: l'intera saga è in sconto su Humble Bundle fino all'75%

Yakuza ovvero Like a Dragon

Yakuza Like a Dragon, a sinistra vedere Ichiban, il protagonista

Ricordiamo che la saga di Yakuza racconta la storia di Kazuma Kiryu, membro della magia giapponese. SI tratta di giochi d'azione in terza persona. Kiwami è la versione remake del primo capitolo e Kiwami 2 è la versione remake del secondo capitolo. Remastered Collection include invece dal terzo al quinto gioco in versione remaster. La saga di Kiryu si conclude (per ora, deve ancora arrivare Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name) con il sesto capitolo. Yakuza 0 è un prequel, mentre Like a Dragon Ishin (remake dell'omonimo gioco mai uscito dal Giappone) è un capitolo indipendente ambientato nella seconda metà del 1800.

Yakuza: Like a Dragon, invece, è un nuovo inizio con un nuovo personaggio, Kazuga Ichiban. Si tratta inoltre di un gioco di ruolo a turni, invece che un gioco d'azione. La storia proseguirà con Like a Dragon Infinite Wealth.

Judgment è una nuova saga ambientata nello stesso universo narrativo di Yakuza. Noi siamo Takuya Kimura, un ex-avvocato diventato investigatore privato che investiga su una serie di omicidi. Si tratta di giochi d'azione non troppo dissimili dalla saga originale di Yakuza.