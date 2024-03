A metà tra Serious Sam e Ratchet and Clank, Bears in Space è un concentrato di tutto ciò che rendeva divertenti i vecchi sparatutto: la recensione.

Irriverenza, caos, armi assurde, nemici folli e tempeste di proiettili: questi sono i mattoni alla base di Bears in Space, uno sparatutto in prima persona assolutamente vecchio stile che stamperà un grosso sorriso sulla faccia di chiunque deciderà di provarlo. Con una campagna da poco più di una dozzina di ore, il cui tempo di gioco raddoppia se sceglierete la via del completismo, il gioco di Broadside Games (un team di solo tre persone che ha lavorato a questo progetto per sette anni) è un viaggio indietro nel tempo a quando gli sparatutto avevano come priorità assoluta il divertimento. High on Life ha riportato sotto i riflettori il genere dello sparatutto fuori di testa, reso popolare tanto da Ratchet and Clank (nella sua versione più adatta alle famiglie) quanto da Serious Sam e Duke Nukem per quanto riguarda tutto ciò che è apertamente cafone e irriverente. In questa recensione di Bears in Space vi racconteremo di tutti quegli elementi che posizionano questo gioco esattamente in mezzo a questi classici, grazie un'esperienza che rapisce chi gioca senza lasciarlo andare finché anche l'ultimo segreto di ciascun livello non è stato scoperto.

Armi pazze e nemici ironici In Bears in Space vestirete i panni di un ibrido ursino-umanoide alla ricerca della strada di casa Le premesse di Bears in Space sono piacevolmente assurde: durante un salto interspaziale in una situazione d'emergenza, la coscienza del capitano di ventura sull'orlo della pensione Maxwell Atoms si fonde con il corpo di una pericolosa orsa detenuta sulla nave chiamata Beartana. Nasce così l'ibrido tra uomo e plantigrado composto dal giocatore, che controlla le movenze dell'essere, e dall'orsa, che con la sua voce spiega e narra le vicende intorno a voi. Per qualche motivo vi ritroverete in un sistema lontano dove orde di robot assassini vogliono farvi la pelle, motivo per cui passerete gran parte del vostro tempo a massacrare orde di androidi su androidi. Per farlo avrete a disposizione un arsenale sempre più assurdo man mano che i nemici si faranno più tosti. Comincerete dal classico trio di pistola, fucile a pompa e mitragliatrice per poi arrivare (tra le 25 armi a disposizione) a Gatling, lancia incudini, palloni da basket cubici assassini e molto altro. Essendo tutti potenziabili sia con l'uso (grazie ai punti esperienza) sia con la valuta di gioco, i vostri strumenti di morte seguono le regole di design di Ratchet and Clank: più canne ha, meglio è, con punte di assurdità totale in cui la vostra arma sarà composta da una cornice di bocche di fuoco che avvolge l'intero schermo. Le armi di Bears in Space sono decisamente folli e più vengono potenziate, più partono per la tangente con canne aggiuntive ed effetti assurdi A chiunque sentisse la mancanza dei livelli in cui Duke Nukem prendeva gli steroidi per distruggere tutti i nemici a mani nude, Bears in Space offre intere sezioni della stessa esperienza dove al posto dei pilloloni mangerete del miele e questo vi trasformerà in un berserker assassino che avrà accesso anche a una sorta di Kamehameha. In tutto questo vi ritroverete ad affrontare orde di robot a metà tra i cattivi dell'iconico Lombax e i droidi della trilogia prequel di Star Wars. Battute come "non mi pagano abbastanza" o "ho bisogno di una vacanza" saranno presenti in ogni combattimento mentre i vari personaggi (tra cui uno che ricalca il surfista californiano sempre cool) condiranno i momenti di pausa, salvataggio e gestione dell'inventario con altrettanti siparietti assurdi.

Tanti segreti e scalabilità I livelli di Bears in Space possono essere affrontati correndo o godendosi il panorama e noi consigliamo caldamente questa seconda opzione A un certo punto del secondo livello di Bears in Space il gioco chiede esplicitamente a chi è ai comandi di scegliere tra la strada diretta o quella panoramica con la prima che porta quasi subito al boss finale e la seconda che è costellata di attività secondarie. Questo momento rappresenta lo spirito dell'intera esperienza: chi vorrà tirare dritto potrà finire la semplice storia in breve tempo, chi prenderà la via più lunga sarà dilettato da una miriade di esperienze opzionali che oltre a fornire molta moneta di gioco (indispensabile per comprare dall'immancabile venditore le armi più pazze) sono la fonte delle risate più forti. Vi verrà chiesto di partecipare a una partita di basket cubico, vi imbucherete a una festa di compleanno (se riuscirete a trovare l'invito), farete i detective aiutando un robot con i baffi e persino gli acchiappafantasmi. Non essendoci alcun tipo di urgenza narrativa come un pianeta da salvare o l'umanità sull'orlo del crollo, risulta incredibilmente naturale e divertente perdersi in queste piccole aggiunte o tentare di risolvere enigmi a base di platforming apparentemente impossibili per recuperare un collezionabile. Bears in Space è un'esperienza prima di tutto per chi vuole divertirsi ma che, grazie a un sistema di combattimento ben fatto e a una selezione del livello di difficoltà altamente personalizzabile, può trasformarsi in una sfida più simile a Doom che a Ratchet and Clank.