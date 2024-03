Path of Exile 2: la beta è stata rinviata a data da definire

Il team Grinding Gear Games ha riferito che l'attesa beta di Path of Exile 2 è stata rinviata e non c'è ancora una nuova data precisa, tuttavia in quella prevista inizialmente si terrà comunque un alpha test, dunque ci sarà modo di provare il gioco in qualche maniera.

La beta di Path of Exile 2 è un evento molto atteso da una notevole quantità di giocatori, dunque la notizia del rinvio colpirà con una certo impatto: era prevista inizialmente per il 7 giugno 2024 ma il team ha incontrato alcune difficoltà nella ripulitura generale del gameplay per poter raggiungere un livello qualitativo adatto, cosa che ha spinto a un posticipo.

Purtroppo non c'è una tempistica sulla nuova data, ma questa dovrebbe comunque essere piazzata all'interno del 2024. Nel frattempo, a giugno si terrà comunque l'alpha test, più limitato della beta ma che consentirà comunque di entrare in qualche modo nel gioco.