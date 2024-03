Xbox alla GDC 2024: Microsoft svela numeri e risorse a supporto degli sviluppatori

Per quanto riguarda i risultati raggiunti finora, Microsoft ha riferito che Xbox collabora con oltre 5.000 sviluppatori in 147 paesi , con attualmente oltre 3.500 giochi in sviluppo arrivo per Xbox. Dal 2013 a oggi, gli sviluppatori hanno rilasciato più di 4.000 giochi su Xbox dal 2013, con oltre 1.000 titoli nell'ultimo anno.

In occasione della GDC 2024 , Microsoft ha svelato alcuni dettagli del suo programma a supporto degli sviluppatori su Xbox , tra risultati e numeri impressionanti per quanto riguarda i programmi dedicati agli addetti ai lavori e una nuova iniziativa interessante.

Tante novità in arrivo da ID@Xbox

Dungeons of Hinterberg è una delle novità più interessanti in arrivo da ID@Xbox

Per quanto riguarda mercati emergenti ed espansione verso nuovi territori, ci sono più di 100 nuovi sviluppatori di Xbox nel sud-est asiatico, in Africa e in India che stanno portando i loro giochi su questa piattaforma attraverso il programma ID@Xbox presente in queste regioni.

Microsoft ha inoltre riferito che il mese di gennaio 2024 ha registrato il più alto coinvolgimento di sempre sulle console Xbox, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, in gran parte grazie allo straordinario lancio di Palworld su PC, Xbox e Game Pass.

Xbox ha inoltre lanciato la nuova iniziativa Gaming for Everyone Product Inclusion Framework dedicata agli sviluppatori di videogiochi, un insieme di risorse che hanno l'obiettivo di aiutare gli sviluppatori - e l'industria videoludica in generale - a inserire intenzionalità e inclusione nei prodotti che realizzano attraverso quattro aree chiave: Approachability, Representation, Globalization e Accessibility, le cosiddette "Inclusive Growth Doorways".

Per aiutare gli sviluppatori ad utilizzare il Framework Xbox ha messo a disposizione un hub di risorse accessibile attraverso il sito ProductInclusion, che include esempi tangibili, best practice, casi di studio e altro ancora. Xbox ha utilizzato e migliorato questo framework internamente dal 2019 ed è entusiasta di poterlo offrire a tutti a partire da oggi.