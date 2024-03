Elden Ring è in sconto per PlayStation e Xbox su Amazon per la Festa delle Offerte

Siamo al terzo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni certamente non accennano a diminuire. Nella lunga lista di sconti a disposizione, oggi vogliamo suggerirvi Elden Ring. Il prezzo attuale è di 39€ rispetto al prezzo consigliato di 69.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia in versione Xbox e da Prezzo Bomba in versione PS5.