Tails of Iron 2: Whiskers of Winter annunciato con un trailer per PC e console

Gli sviluppatori hanno spiegato di aver accolto i feedback dalla community per impostare una costruzione un po' diversa per questo secondo capitolo.

Il team Odd Bugs Studio e il publisher United Label hanno annunciato Tails of Iron 2: Whiskers of Winter , seguito della particolare avventura con elementi RPG ad ambientazione fantasy, con protagonisti degli epici topi combattenti .

Una nuova avventura

Un'immagine di Tails of Iron 2

La storia di Tails of Iron II: Whiskers of Winter parte dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, con Arlo che si imbarca in un'epica avventura guidata dal desiderio di vendetta contro il massacro dei Dark Wings.

All'interno di questa storia principale si innestano anche numerose digressioni con quest secondarie che ci portano a combattere contro mostri inquietanti e giganteschi, con un sistema di combattimento che si presenta più ricco di prima.

È possibile caratterizzare le armi con effetti elementali diversi, incrementando anche le possibilità di crafting e la varietà di abilità e attacchi speciali, inoltre sono stati introdotti altri sistemi con il ciclo giorno/notte e un'espansa possibilità di costruzione delle basi.

Non c'è ancora una data di uscita precisa ma Tails of Iron II: Whiskers of Winter dovrebbe arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2024. Intanto vi ricordiamo la nostra recensione di Tails of Iron, il primo capitolo.