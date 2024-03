Hauntii: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer, da subito su Game Pass

In occasione del Future Games Show di primavera, Moonloop Games ha pubblicato un nuovo trailer di Hauntii per annunciare la data d'uscita: 23 maggio 2024. Da notare che il gioco arriverà da subito anche su Game Pass.

Per chi non lo conoscesse si tratta di un'avventura puzzle game dalla grafica davvero stilosa, che ci incantò all'epoca del provato che gli dedicammo, in cui scrivemmo: "Ci sono dei giochi che a volte ti lasciano addosso una strana sensazione, soprattutto quando non hai modo di portarli a termine. Sembrano volerti dire di più, ma devi trovare il tempo per lasciarglielo fare, altrimenti finisci per soffocarli." Riuscirà a parlarci con la versione finale?