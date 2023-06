Hauntii, il provato di un gioco tra la vita e la morte

Ci sono dei giochi che a volte ti lasciano addosso una strana sensazione, soprattutto quando non hai modo di portarli a termine. Sembrano volerti dire di più, ma devi trovare il tempo per lasciarglielo fare, altrimenti finisci per soffocarlo. Sono dei titoli spesso semplici, ma solo in apparenza, che ti coinvolgono nello loro con poche, essenziali mosse. Abbiamo provato Hauntii intrigati dal suo stile scoprendo che pare avere moltissimo da dire.

Possessione

Lo stile grafico da illustrazione monocromatica è delizioso

Hauntii inizia senza dire molto al giocatore. Certo, lo introduce alle sue meccaniche, ma non gli spiega chi è e perché sia diventato un fantasma. Capiamo che il protagonista è morto, naturalmente, ma è tutto qui. Dei cartelli, lasciati da un personaggio che incontreremo dopo l'introduzione, ci illustrano lo scatto, la possessione e il sistema di puntamento, questi ultimi due legati a doppia mandata. Sostanzialmente per entrare in un oggetto o in un animale bisogna colpirlo a ripetizione con un sistema di attacco da twin stick shooter, che serve anche per eliminare le entità ostili, finché non ne abbiamo riempito la barra di possessione. A seconda dell'oggetto posseduto possiamo compiere diverse azioni. Nella maggior parte dei casi, in realtà proprio nessuna, ma ci sono anche oggetti molto utili, come delle colonne, che possono essere fatte cadere sulla testa dei nemici, o delle teche, che possono essere agitate per spaccarle e prenderne il contenuto. Alcune possessioni hanno in realtà un'altra funzione, prettamente estetica, ossia quella di permetterci di osservare meglio un dato livello. Ad esempio delle specie di punte di lancia che emergono dal terreno possono essere fatte alzare, distanziando l'inquadratura da terra e ampliando la visione del paesaggio circostante.

Comunque sia, la prima cosa che si nota giocando è il peculiare stile grafico monocromatico, che è anche legato a uno dei principali sistemi di gioco, quello dell'esplorazione: il nostro fantasma può camminare ovunque, ma attraversando le zone buie attira delle creature non proprio amichevoli. Quindi deve rimanere nelle zone illuminate. Buona parte dei primi puzzle di Hauntii sono legati a questo sistema, tanto che in alcuni casi ci viene chiesto di comprendere e imparare a gestire alcune fonti di luce, tipo dei lampioni organici. Avanzare in questa fase non è difficile, anche se nessuno ci spiega dove ci troviamo e cosa dobbiamo fare. I livelli si superano entrando in degli strani portali. Esploriamo raccogliendo oggetti di cui non conosciamo la natura. Risolviamo puzzle per sopravvivere, senza comprendere come un fantasma possa rischiare la vita. Il tutto, stranamente, ci piace, perché nonostante tutto Hauntii rende abbastanza chiaro nello stile e nei brevi dialoghi con i pochi personaggi non giocanti che s'incontrano nella demo, che c'è un'origine precisa per quello che stiamo facendo e che noi dobbiamo in qualche modo ricostruirla, se vogliamo ascendere.

Ci sono molti puzzle da risolvere

A riguardo la demo propone un tentativo di volo in paradiso, accompagnati da un angelo dalle fattezze femminili che ci aiuta e, prendendoci per mano, ci consente di spiccare il volo in una suggestiva sequenza in cui dobbiamo raccogliere delle piume d'angelo per accelerare. Peccato che qualcuno abbia deciso che non è ancora il momento del nostro trionfale ingresso in paradiso e ci ricacci sulla terra facendoci trascinare da delle pesanti catene. Qui incontriamo un personaggio che ci spiega a grandissime linee la situazione e cosa dobbiamo fare per avere il suo aiuto.